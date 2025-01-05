Франція

Французи хочуть отримати талановитого колумбійця.

Французький ПСЖ хоче підписати нападника бірмінгемської Астон Вілии Джона Дурана. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, наступного тижня керівництво ПСЖ проведе переговори з Астон Віллою про можливий обмін нападника французького гранда Рандаля Коло Муані на форварда бірмінгемського клубу Джона Дурана.

Цього сезону 21-річний Джон Дуран відіграв за Астон Віллу 26 матчів та забив 12 голів. В свою чергу 26-річний Рандаль Коло Муані провів за ПСЖ 14 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані практично гарантовано взимку залишить ПСЖ.