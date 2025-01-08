Черговий клуб Ліги 1 у кар’єрі голкіпера.
Бріс Самба, x.com/staderennais
08 січня 2025, 14:33
Французький воротар конголезького походження Бріс Самба став відомим серед клубів Ліги 1 ще під час виступів за Гавр на початку "дорослої" кар’єри.
Після цього за його плечима залишились виступи за Марсель, Нансі, Кан, англійський Ноттінгем Форест та зрештою Ланс.
Саме в складі "криваво-жовтих" уже 30-річний виконавець мав визнання одного з найкращих воротарів місцевої першості та навіть отримав виклик і провів три матчі за національну збірну Франції.
А цієї зими Ренн погодився заплатити за нього 15 млн євро й сторони доволі швидко узгодили цей перехід.
Контракт підписано до 2029 року.
На рахунку Самба в цьому сезоні 17 матчів, 17 пропущених м’ячів та сім "сухих" зустрічей.