Франція

Черговий клуб Ліги 1 у кар’єрі голкіпера.

Французький воротар конголезького походження Бріс Самба став відомим серед клубів Ліги 1 ще під час виступів за Гавр на початку "дорослої" кар’єри.

Після цього за його плечима залишились виступи за Марсель, Нансі, Кан, англійський Ноттінгем Форест та зрештою Ланс.

Саме в складі "криваво-жовтих" уже 30-річний виконавець мав визнання одного з найкращих воротарів місцевої першості та навіть отримав виклик і провів три матчі за національну збірну Франції.

А цієї зими Ренн погодився заплатити за нього 15 млн євро й сторони доволі швидко узгодили цей перехід.

Контракт підписано до 2029 року.

На рахунку Самба в цьому сезоні 17 матчів, 17 пропущених м’ячів та сім "сухих" зустрічей.