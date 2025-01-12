Франція

"Монегаски" працюють на перспективу.

Нападник молодіжної збірної Данії Міка Бієрет перейшов з австрійського Штурму в Монако. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Зазначається, що контракт з 21-річним данцем підписано до 30 червня 2029 року. Він виступатиме у новому клубі під 14-м номером.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Штурм отримав за нападника 13 млн. євро.

Цього сезону Міка Бієрет відіграв за Штурм 25 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.