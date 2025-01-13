Грузин близький до переїзду в Париж.
Квара, getty images
13 січня 2025, 16:49
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія близький до переходу в ПСЖ. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, парижани мають зустрітися з представниками Наполі сьогодні, щоб закрити угоду.
Ймовірно, вартість трансферу складе від 60 до 65 мільйонів євро. На даному етапі очікується, що ніхто з гравців ПСЖ не буде частиною угоди, оскільки Мілан Шкрініар та Рандаль Коло-Муані розглядають інші варіанти продовження кар'єри.
Відомо, що Кварацхелія вже погодив з ПСЖ особисті умови контракту, розрахованого на 5 років.
Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.