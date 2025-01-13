Франція

Грузин близький до переїзду в Париж.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія близький до переходу в ПСЖ. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, парижани мають зустрітися з представниками Наполі сьогодні, щоб закрити угоду.

Ймовірно, вартість трансферу складе від 60 до 65 мільйонів євро. На даному етапі очікується, що ніхто з гравців ПСЖ не буде частиною угоди, оскільки Мілан Шкрініар та Рандаль Коло-Муані розглядають інші варіанти продовження кар'єри.

Відомо, що Кварацхелія вже погодив з ПСЖ особисті умови контракту, розрахованого на 5 років.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.