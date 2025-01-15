Франція

Новий виклик у черговій країні для гравця.

Сербський центральний нападник Лука Йович має доволі неоднозначну професійну кар’єру, оскільки встиг пограти в таких провідних чемпіонатах Європи, як німецька Бундесліга, іспанська Ла Ліга та італійська Серія A, проте мав у цих країнах явно відмінний один від одного досвід.

Нині 27-річний виконавець перебуває в складі італійського Мілана, і, судячи з усього, найближчим часом на нього очікує чергова трансферна пригода.

Оскільки "россонері" ще на початку осені минулого року визначили, що цей гравець їм у майбутньому не потрібен, тож залишалось лише дочекатись моменту, поки по Йовича хтось прийде.

Цієї зими потенційним покупцем серба став французький Монако, який наразі веде перемовини з його агентом Фалі Рамадані, тоді як контракт гравця завершується наприкінці поточної кампанії.

Мілан при цьому веде себе максимально відсторонено від процесу — як тільки сторони домовляться, одразу відбудеться трансфер без компенсації.

Натомість італійці збережуть 3 млн євро, які мали б виплатити футболісту на зарплату за ці пів року, що залишаються відповідно до угоди.

У цьому сезоні на рахунку Йовича 78 хвилин у трьох матчах.