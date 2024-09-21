Італія

Форвард улітку відмовився від пропозицій залишити клуб.

Сербський нападник Лука Йович цього літа розглядався в якості одного з кандидатів на відхід із італійського Мілана.

Щодо 26-річного виконавця "россонері" отримали кілька пропозицій, однак у підсумку всі вони були відхилені на боці гравця — той хотів поборотись за місце в стартовому складі.

Утім сезон стартував для Луки не найкращим чином — 64 зіграні хвилини за два матчі, чого виявилось достатнім для представників клубу для того, аби дійти до невтішного висновку щодо нього.

Найближче зимове трансферне вікно має стати часом, коли гравець залишить Мілан.