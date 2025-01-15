Гравець проведе у Франції наступні п'ять місяців.
Тьяго Альмада, фото Ліон
15 січня 2025, 17:29
Атакувальний півзахисник Тьяго Альмада перебрався з Ботафого до Ліона на правах оренди, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.
У французькому колективі 23-річний гравець перебуватиме до кінця червня 2025 року. Плеймейкер став сьомим представником збірної Аргентини в історії Ліона.
На рахунку Альмади три голи та два асисти в 26 матчах всіх турнірів за Ботафого. Склад бразильського клубу він поповнив влітку 2024-го, коли Атланта Юнайтед (МЛС) отримала за нього 19.5 млн євро.
Зазначимо, що в Ліона й Ботафого один власник — американський підприємець Джон Текстор.
Нещодавно клуб Ліги 1 за 15+2 млн євро продав свого півзахисника Максанса Какере Комо.