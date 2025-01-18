Франція

Квара переїхав до столиці Франції.

Французький ПСЖ оформив трансфер грузиньского вінгера Хвічі Кварацхелії з італійського Наполі. Про це повідомляє офіційний сайт парижан.

Зазначається, що 23-річний гравець підписав з ПСЖ контракт до 30 червня 2029 року. Він виступатиме в новому клубі під 7-м номером.

За інформацією Фабріціо Романо, трансфер Хвічі обійшовся французькому клубу у 70 млн. євро.

За Наполі грузин загалом відіграв 107 матчів, забив 30 голів та віддав 29 результативних передач. Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.