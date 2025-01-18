Квара переїхав до столиці Франції.
Кварацхелія, getty images
18 січня 2025, 11:21
Французький ПСЖ оформив трансфер грузиньского вінгера Хвічі Кварацхелії з італійського Наполі. Про це повідомляє офіційний сайт парижан.
Зазначається, що 23-річний гравець підписав з ПСЖ контракт до 30 червня 2029 року. Він виступатиме в новому клубі під 7-м номером.
За інформацією Фабріціо Романо, трансфер Хвічі обійшовся французькому клубу у 70 млн. євро.
За Наполі грузин загалом відіграв 107 матчів, забив 30 голів та віддав 29 результативних передач. Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.