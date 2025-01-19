Франція

Ланс проявляє інтерес до Метью Раяна.

Колишній воротар Брайтона та Арсеналу Метью Раян, який влітку приєднався до Роми з АЗ Алкмар, може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Як повідомляє L'Equipe, у підписанні 32-річного австралійця зацікавлений Ланс.

За інформацією джерела, представник чемпіонату Франції наразі веде продуктивні переговори з Ромою, щоб оформити трансфер воротаря збірної Австралії.

У поточному сезоні Метью Раян провів за Рому лише один матч у Кубку Італії, в якому він пропустив один гол. Його контракт із "вовками" спливає влітку 2025 року.