Франція

Чергове полювання "провансальців" за талантом збірної Марокко.

Опорний півзахисник Реда Белах’ян з’явився на європейському футбольному горизонті в якості вихованця Ніцци та гравця юнацької збірної Франції віком до 18 років, за яку встиг відіграти п’ять матчів.

Проте восени минулого року вже 20-річний виконавець дебютував за національну команду Марокко в якості гравця італійської Верони, куди перебрався до того взимку за 500 тис. євро.

Гроші невеликі, проте нині цей юнак коштує значно більше, оскільки встиг стати важливим гравцем для "мастифів".

Відповідно й пропозиція французького Марселю цієї зими була суттєвою — одразу з 15 млн євро найближчим часом стартуватимуть перемовини поміж клубами.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "провансальці" рішуче налаштовані швидко закрити питання цього трансферу, яке вивчали впродовж усього поточного сезону.

Белах’ян провів у цій кампанії 20 матчів та зробив дві гольові передачі.