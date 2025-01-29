Франція

Гравець і пів року не провів на теренах батьківщини.

Дуже відомий на тренерах Франції алжирський нападник Анді Делор за свою кар’єру встиг пограти на теренах другої батьківщини за Сет, Нім, Аяччо, Мец, Тур, Кан, Тулузу, Монпельє, Ніццу та Нант, перериваючись на виступи за англійський Віган, мексиканський Тігрес.

Зрештою, улітку 2023 року футболіст вирішив, що з нього досить європейського досвіду, і поїхав до Катару грати за місцевий Умм-Салаль.

Близькосхідна історія вийшла короткою, і вже за пів року 33-річний виконавець опинився в статусі вільного агента, після чого стільки ж не міг знайти нове місце роботи, і в підсумку опинився в клубі МК Алжир.

Однак цього сезону Монпельє зіткнувся з кризою результатів у чемпіонаті без особливих надій на миттєве покращення та посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

За крок від вильоту "паладини" шукали будь-якого підсилення, і коли звернулись за допомогою до свого колишнього гравця, той радо відповів.

Пів року оренди — саме на стільки вдалось домовитись з алжирським колективом, і найближчим часом Делор почне працювати над повернення до вже добре знайомої йому Ліги 1.

У Алжирі нападник за 14 матчів забив три голи, тоді як за Монпельє свого часу награв 106 матчів (47 голів та 21 гольова передача).