Франція

Унікальне досягнення для французького вінгера.

У суботу ПСЖ розгромив у чемпіонаті Франції Брест на полі суперника з рахунком 5:2. Нападник Усман Дембеле став автором хет-трику.

При цьому всього лише трьома днями раніше Дембеле тричі розписався в гостях у Штутгарта в матчі восьмого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомляють фахівці статистики з Opta, Дембеле став першим футболістом в історії ПСЖ, якому вдалося оформити хет-трик у двох поспіль матчах.

Тепер Луїс Енріке готуватиме ПСЖ до матчу Кубка Франції. У вівторок, 4 лютого, суперником парижан буде Ле Ман.

Зазначимо, що ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці Ліги 1.