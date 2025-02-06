Франція

Керманич паризького гранда висловився про те, як відхід зіркового нападника вплинув на його команду.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке відповів на питання щодо того, як його команда впоралася з втратою зіркового нападника Кіліана Мбаппе, який минулого літа вирушив до мадридського Реала на правах вільного агента.

"Як вплинув на команду відхід Мбаппе? Минулого сезону я впевнено заявив, що наша команда стане сильнішою як в атаці, так і в захисті. І зараз я переконаний, що ми дійсно досягли прогресу в обох аспектах – цифри не брешуть.

Гравці сприйняли цей виклик із серйозністю. Безумовно, ми хотіли б зберегти Кіліана, адже він був улюбленцем усіх, але команда відреагувала на його відхід дуже позитивно.

Я говорив, що замість одного гравця, який забиває 40 голів, хочу, щоб забивали всі. Саме цього ми прагнемо – продовжувати зростати. Незважаючи на ситуацію, яку ми не планували, команда демонструє зрілість і впевненість", — цитує слова Луїса Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Кіліан Мбаппе провів за Реал Мадрид 33 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 3 результативні передачі.