Франція

Паризький гранд підписав нові угоди з низкою ключових виконавців, а також головним тренером.

Парі Сен-Жермен перед домашнім матчем 21-го туру французької Ліги 1 проти Монако зробив офіційне оголошення про продовження контрактів із ключовими персонами клубу.

Так, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підписав із паризькою командою нову угоду до 2027 року.

Окрім цього, лівий захисник Нуну Мендеш, правий захисник Ашраф Хакімі та центральний півзахисник Вітінья підписали з ПСЖ нові контракти до 2029 року.