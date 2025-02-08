Франція

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції, що відбувся 7 лютого 2025 року.

У рамках 21-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен здобув більш ніж впевнену перемогу над Монако з рахунком 4:1.

Вже на 6-й хвилині цього протистояння парижани повели в рахунку завдяки голу Вітіньї, проте незабаром монегаски повернули паритет на табло завдяки Закарії.

Утім, у другому таймі гравці ПСЖ не залишили жодних шансів супротивнику: спочатку Хвіча Кварацхелія забив свій дебютний гол за паризький гранд, а потім Усман Дембеле оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Монако у рамках 21 туру французької Ліги 1-2024/25:

ПСЖ — Монако 4:1

Голи: Вітінья (6), Кварацхелія (54), Дембеле (57, 90) — Закарія (17)

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Маркіньйос, Пачо, Невеш — Руїс, Вітінья, Дуе (Лі Кан Ін, 63) — Кварацхелія (Рамуш, 67), Дембеле, Барколя (Л. Ернандес, 63)

Монако: Маєцький — Кайо Енріке (Діатта, 76), Мавісса, Керер, Вандерсон — Мінаміно (?, 63), Закарія, Магасса (Аль-Мусраті, 62), Акліуш — Біерет (Бен Сегір, 63), Емболо (Мішаль, 85)

Попередження: Дуе