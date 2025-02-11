Франція

Усман поступово стає незамінним гравцем для лідера Ліги 1.

Правий вінгер Усман Дембеле дублем допоміг ПСЖ розібратися з Брестом у плей-оф Ліги чемпіонів.

Із 27-річним французом у стартовому складі колектив Луїса Енріке здобув виїзну перемогу з рахунком 3:0 у першому стиковому поєдинку оновленого єврокубка.

За даними OptaJean, забивши в кожному з восьми своїх останніх матчів (всі турніри) у футболці ПСЖ, Дембеле повторив бомбардирське досягнення Неймара (двічі), Карлоса Б'янкі та Кіліана Мбаппе, які теж мали таку гольову серію раніше.

Усман може побити цей рекорд, якщо відзначиться голом у виїзному поєдинку з Тулузою в рамках 22-го туру Ліги 1-2024/25 у суботу, 15 лютого.

У ході поточної кампанії гравець записав на свій рахунок 23 голи й шість асистів у 28 зустрічах усіх турнірів.