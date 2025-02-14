Франція

41-річний бразилець продовжує виступати на високому рівні, незважаючи на свій вік.

Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з захисником та капітаном Данте.

Нова угода з 41-річним бразильцем розрахована до кінця наступного сезону.

Для футболіста це буде ювілейний десятий сезон у складі французького клубу.

Нинішнього сезону Данте провів 18 матчів.

Після 21 туру Ніцца набрала 37 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1.