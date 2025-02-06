Франція

Відбулися чергові кубкові матчі.

У середу, 5 лютого, пройшла низка матчів 1/8 фіналу Кубку Франції, в яких фаворити несподівано поступилися та вилетіли з турніру.

У першому матчі Канн обіграв Дів із рахунком 5:3. У складі переможців голами відзначилися Аббас, Мамбу, Гонсалвеш та Домінгеш, який оформив дубль. У гостей своє ім'я до протоколу внесли Торіс, Фонтен та Бекомбо, який також не реалізував пенальті.

Канн - Дів 5:3

Голи: Домінгеш, 9, 12, Аббас, 45+2, Мамбу, 69, Гонсалвеш, 87 — Торіс, 25, Фонтен, 53, Бекомбо, 90+4.

У другій грі Ніцца в гостях поступилася Бріошену з рахунком 1:2. Усі голи були забиті у другому таймі, причому Бріошен забив два м'ячі на останніх хвилинах, вирвавши путівку до чвертьфіналу на сьомій компенсованій хвилині.

Бріошен — Ніцца 2:1

Голи: Буден, 88, 90+7 — Луше, 55.

У третій грі Анже вибив Страсбур із рахунком 3:1. У складі переможців результативними ударами відзначилися Ель-Мелалі та Леполь, який оформив дубль. За Страсбур єдиний м'яч забив Лемарешаль.

Страсбур — Анже 1:3

Голи: Лемарешаль, 13 — Леполь, 2, 15, Ель-Мелалі, 76.

Насамкінець Генгам пройшов Тулузу з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Сідібе та Аїля.

Тулуза — Генгам 0:2

Голи: Сідібе, 52, Аїль, 89.