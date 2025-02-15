Франція

Парижани хочуть повернути свого вихованця.

ПСЖ серйозно розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке, незадоволений грою Джанлуїджі Доннарумми і хоче посилити воротарську позицію. Всередині клубу існує думка, що недоліки італійця не дають ПСЖ продовжувати свій тактичний розвиток.

У свою чергу, Меньян ніколи не приховував своєї любові до ПСЖ, вихованцем якого він є. Француз все ще не домовився про перепідписання контракту з Міланом, тому є висока вірогідність цього трансферу.

Чинна трудова угода голкіпера з "россонері" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 35 матчів, пропустив 39 голів та відіграв 10 матчів "на нуль".