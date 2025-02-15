Парижани хочуть повернути свого вихованця.
Майк Меньян, getty images
15 лютого 2025, 15:50
ПСЖ серйозно розглядає можливість підписання воротаря Мілана Майка Меньяна. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке, незадоволений грою Джанлуїджі Доннарумми і хоче посилити воротарську позицію. Всередині клубу існує думка, що недоліки італійця не дають ПСЖ продовжувати свій тактичний розвиток.
У свою чергу, Меньян ніколи не приховував своєї любові до ПСЖ, вихованцем якого він є. Француз все ще не домовився про перепідписання контракту з Міланом, тому є висока вірогідність цього трансферу.
Чинна трудова угода голкіпера з "россонері" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 35 матчів, пропустив 39 голів та відіграв 10 матчів "на нуль".