Франція

Гравець перестав потрапляти до основного складу.

Португальський атакувальний півзахисник Давід Перейра да Кошта є вихованцем академії французького Ланса й тривалий час виступав у основному складі рідної команди.

У поточному сезоні "криваво-жовті" продовжують боротьбу за місця в єврокубках, проте при цьому майже перестали залучати 24-річного виконавця.

Зрештою, провівши недостатньо ігрового часу в першій частині кампанії, да Кошта попросив клуб відшукати йому варіант для продовження професійної кар’єри, однак серед європейських колективів до закриття зимового трансферного вікна не знайшлось потенційних претендентів.

Проте за океаном — таки знайшовся клуб із МЛС під назвою Портленд Тімберс, який запропонував 7 млн євро за футболіста й доволі швидко угоду було оформлено.

Португалець уже пройшов медогляд у новому клубі та готується до підписання контракту до 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У поточній кампанії Давід зіграв 461 хвилину в 14 матчах, віддавши один гольовий пас.