Франція

Набіль Бенталеб впорався з проблемами зі здоров'ям.

Опорний півзахисник Лілля Набіль Бенталеб уперше вийшов на поле після зупинки серця влітку 2024 року.

У червні повідомлялося, що 30-річний алжирець знепритомнів під час гри в міні-футбол. У лікарні гравця довелося ввести в штучну кому.

На початку 2025 року медкомісія Федерації футболу Франції дала Бенталебу дозвіл грати далі. Опорник повернувся до тренувань, спочатку індивідуальних, а потім і до загальної групи Лілля.

Вчора, 16 лютого, колектив Бруно Женезіо гостював у Ренна в 22-му турі Ліги 1-2024/25. Набіль на 76-й хвилині вийшов із лави запасних, а вже на 80-й відкрив рахунок у матчі, відзначившись першим із кінця квітня 2023 року голом.

У підсумку, Лілль святкував виїзну звитягу з рахунком 2:0. Клуб перебуває на п'ятій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції.

Бенталеб представляє команду з літа 2023-го. У сезоні-2023/24 алжирець відзначився трьома асистами в 34-х матчах усіх турнірів.