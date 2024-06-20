Франція

У нинішньому клубі півзахисника просять уникати спекуляцій.

Алжирський опорний півзахисник Набіль Бенталеб має хоч і не найбільш видовищну професійну кар’єру, однак дуже насичену.

Свого часу він завершував цикл навчання в молодіжних командах лондонського Тоттенгема, після чого встиг пограти для за "дорослу" команду "шпор", так і за гельзенкірхенський Шальке, Ньюкасл, французький Анже, і навіть припиняв виступи на професійному рівні на пів року.

Перед початком минулого сезону вже 29-річний виконавець перейшов до Лілля за 4,5 млн євро й провів насичену кампанію з 34 матчами та трьома гольовими передача в активі.

Однак цього літнього міжсезоння з алжирцем трапилась халепа — у клубі повідомили, що Бенталебу стало зле у вівторок, 18 червня, після чого його госпіталізували до університетської лікарні Лілля.

Клуб закликав до поваги до приватного життя свого гравця, тоді як алжирські ЗМІ повідомили, що з футболістом стався серцевий напад.