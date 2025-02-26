Визначилися перші два учасники наступного раунду турніру.
Анже — Реймс, Getty Images
26 лютого 2025, 00:24
У рамках 1/4 фіналу Кубка Франції-2024/25 відбулися два матчі: Анже приймав Реймс, тоді як Генгам гостював у Канн.
Представникам Ліги 1 не вдалося виявити сильнішого в основний час матчу, а в серії пенальті вправнішими були гості.
Анже — Реймс* 1:1 (серія пен. — 3:5)
Голи: Дьєнг, 90+5 — Накамура, 79
Анже: Зінга — Куркуль (Аркю, 75), Бамба, Лефор, Екомі (Анен, 85) — Бельхдім, Аолу (Раолісоа, 46) — Аллевіна (Ферхат, 46), Абделлі, Ель-Мелалі (Дьєнг, 75) — Ньян
Реймс: Діуф — Секіне, Окуму, Гбане, Акієме (Сангі, 82) — Коне (Москардо, 62), Атангана (Єнг, 72) — Іто, Патрік (Діакіте, 62), Накамура — Теума (Діахон, 72)
Попередження: Аолу, Бельхдім, Ферхат — Гбане, Патрік, Теума, Діахон
Представник четвертого французького дивізіону вийшов переможцем із протистояння з клубом Ліги 2.
Канн — Генгам 3:1
Голи: Аббас, 23, Гонсалвеш, 30, Домінгеш, 69 — Сіве, 46