Франція

Визначилися перші два учасники наступного раунду турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Франції-2024/25 відбулися два матчі: Анже приймав Реймс, тоді як Генгам гостював у Канн.

Представникам Ліги 1 не вдалося виявити сильнішого в основний час матчу, а в серії пенальті вправнішими були гості.

Анже — Реймс* 1:1 (серія пен. — 3:5)

Голи: Дьєнг, 90+5 — Накамура, 79

Анже: Зінга — Куркуль (Аркю, 75), Бамба, Лефор, Екомі (Анен, 85) — Бельхдім, Аолу (Раолісоа, 46) — Аллевіна (Ферхат, 46), Абделлі, Ель-Мелалі (Дьєнг, 75) — Ньян

Реймс: Діуф — Секіне, Окуму, Гбане, Акієме (Сангі, 82) — Коне (Москардо, 62), Атангана (Єнг, 72) — Іто, Патрік (Діакіте, 62), Накамура — Теума (Діахон, 72)

Попередження: Аолу, Бельхдім, Ферхат — Гбане, Патрік, Теума, Діахон

Представник четвертого французького дивізіону вийшов переможцем із протистояння з клубом Ліги 2.

Канн — Генгам 3:1

Голи: Аббас, 23, Гонсалвеш, 30, Домінгеш, 69 — Сіве, 46