Франція

У чвертьфіналі поточного розіграшу турніру команди здолали Анже й Генгам.

Півфінал Кубка Франції-2024/25 буде для Реймса й Канн першим у XXI столітті.

Вчора, 25 лютого, клуб Ліги 1 впорався на виїзді з Анже (1:1, серія пен. — 5:3), тоді як представник четвертого дивізіону вдома розібрався з Генгамом (3:1).

Для Реймса майбутній півфінал турніру стане першим за 37 років, а для Канн — першим за 33. У 1988-му "червоно-білі" поступилися Мецу за сумою двох матчів (3:5). "Дракони" ж у 1992 році на власному полі зазнали поразки від Монако (2:2, серія пен. — 3:5).

Зазначимо, що сьогодні, 26 лютого, будуть визначені ще два учасники 1/2 фіналу Кубка Франції-2024/25. Брест прийматиме Дюнкерк (20:00), тоді як ПСЖ гостюватиме в Стад Бріошен (22:10).