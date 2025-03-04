Японський нападник офіційно уклав із монегасками угоду до червня 2027 року.
Такумі Мінаміно, ФК Монако
04 березня 2025, 20:20
Універсальний нападник Такумі Мінаміно, відомий виступами за Ліверпуль, пов'язав майбутнє зі своїм поточним клубом Монако.
Як повідомляє пресслужба монегасків, 30-річний японець підписав із клубом французької Ліги 1 новий контракт, розрахований до червня 2027 року.
Нагадаємо, Такумі Мінаміно перейшов до Монако з Ліверпуля влітку 2022 року за 15 мільйонів євро.
З того моменту японський універсал провів за клуб з Князівства 89 матчів, забив 16 голів і віддав 15 результативних передач.