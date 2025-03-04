Франція

Японський нападник офіційно уклав із монегасками угоду до червня 2027 року.

Універсальний нападник Такумі Мінаміно, відомий виступами за Ліверпуль, пов'язав майбутнє зі своїм поточним клубом Монако.

Як повідомляє пресслужба монегасків, 30-річний японець підписав із клубом французької Ліги 1 новий контракт, розрахований до червня 2027 року.

Нагадаємо, Такумі Мінаміно перейшов до Монако з Ліверпуля влітку 2022 року за 15 мільйонів євро.

З того моменту японський універсал провів за клуб з Князівства 89 матчів, забив 16 голів і віддав 15 результативних передач.