Франція

Пріоритет для універсального німця — залишитися в Баварії.

Парі Сен-Жермен зробив офіційну пропозицію півзахиснику Баварії Йозуа Кімміху. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Французький клуб пропонує 30-річному універсальному гравцю контракт до літа 2029 року. Кімміх розглядає цю можливість, але поки що не ухвалив остаточного рішення.

За останні два дні досвідчений німець провів нові переговори зі спортивним директором Баварії Максом Еберлем щодо продовження контракту, під час яких висловив бажання продовжити контракт із мюнхенцями. Наступний раунд перемовин із "червоними" запланований на 6 березня.

Кімміх приєднався до Баварії в липні 2015 року, перейшовши зі Штутгарта за 8,5 млн євро. Його чинний контракт діє до 30 червня 2025-го року.

У цьому сезоні він зіграв 36 матчів за Баварію, забив 1 гол і віддав 9 результативних передач.