Франція

У клубі розраховують на панамського виконавця.

Правий захисник Амір Мурільйо оновив свою угоду з Марселем, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 29-річним гравцем збірної Панами розраховано до кінця червня 2028 року.

Мурільйо представляє Марсель із літа 2023-го. Тоді Андерлехт отримав за фулбека 2.5 млн євро.

У ході поточної кампанії Амір взяв участь у 25 матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і двома асистами.

Колектив Роберто Де Дзербі йде другим у Лізі 1. Завтра, 8 березня, Марсель прийматиме Ланс (початок — о 22:05 за Києвом).