Франція

Французи хочуть отримати більше часу на підготовку до Астон Вілли.

Керівництво ПСЖ попросило про перенесення матчу 29-го туру французької Ліги 1 з Нантом, щоб мати більше часу на відновлення між чвертьфінальними матчами Ліги чемпіонів з бірмінгемською Астон Віллою. Про це повідомляє GFNF.

За інформацією джерела, парижани хочуть перенести виїзний матч з Нантом на тиждень вперед. Однак "канарки" скоріш за все відмовлять у цьому проханні на засіданні Ліги 1, оскільки в цьому разі команда, яка бореться за виживання, буде змушена зіграти три матчі чемпіонату за тиждень.

Наразі ПСЖ посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції, випереджаючи найближчого переслідувача на 16 очок.

Матчі між ПСЖ та Астон Віллою відбудуться 9-го та 15-го квітня.