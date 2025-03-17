Франція

Колишній нападник збірної Франції бутси на цвях в 37 років.

Колишній форвард національної збірної Франції Кевін Гамейро оголосив про завершення професійною кар'єри.

37-річний француз повісив бутси на цвях у своєму рідному клубі — Страсбурі, в якому він і розпочинав свій шлях у великому футболі з дебютом за першу команду в 2005 році.

"Від Страсбура до Валенсії, через Лор'ян, ПСЖ, Севілью та Атлетіко Мадрид – кожна мить, проведена на полі, назавжди залишиться в моїй пам’яті, а головне – у моєму серці.

Але настав час із гордістю й легкою ностальгією закрити цей прекрасний розділ мого життя", — написав Гамейро в своєму Instagram.



Протягом своєї кар'єри Кевін Гамейро провів за збірну Франції 13 матчів, в яких він забив 3 голи. На клубному рівні нападник виграв Лігу 1 у складі ПСЖ, чотири рази вигравав Лігу Європи (1 — Атлетіко, 3 — Севілья), а також ставав володарем Кубка Іспанії у складі Валенсії.