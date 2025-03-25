Франція

Керманич збірної Франції висловився про своє майбутнє.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам натякнув на можливе повернення до клубного футболу після чемпіонату світу-2026.

Попри те, що французький фахівець не планує очолювати іншу збірну, він відкритий до повернення в клубний футбол. Зокрема, він натякнув на можливий переїзд за кордон, де, за його словами, він має більше визнання.

"Це факт… За кордоном мене визнають більше, ніж у моїй країні.

Щодо мого майбутнього, я не закриваю жодних дверей – ані у Франції, ані за її межами. Я маю свободу вибору, і знаю, що це буде відрізнятися від роботи зі збірною, але теж буде чудовим досвідом", – сказав Дешам в інтерв’ю Le Figaro.

Нагадаємо, що до роботи у збірній Франції Дідьє Дешам очолював Монако, Ювентус і Марсель.