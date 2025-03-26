Франція

ПСЖ прогнозовано забрав першість за зарплатами на внутрішній арені.

Французька газета L'Équipe традиційно вже впродовж кількох років готує спеціальний випуск, увагу в якому присвячує зарплатні футболістів у національній лізі.

Так само традиційно представники Парі Сен-Жермен посідають провідні позиції в цьому рейтингу, і цей сезон не став виключенням, навіть за умов переходу нападника Кіліана Мбаппе до мадридського Реала з його колишніми загальними 6 млн євро в місяць (без урахування податків) у столиці Франції.

Замість лідера збірної Франції рейтинг зарплатні очолив інший футболіст "червоно-синіх" — форвард Усман Дембеле, який отримую на місяць 1,5 млн євро.

Позаду нього в загальній таблиці розмістились капітан ПСЖ Маркіньйос із 1,2 млн євро, Лукас Ернандес та Ашраф Хакімі — по 1,1 млн євро, а також ще вісім гравців парижан, які посідають загалом перші 12 рядків цього рейтингу.

Зарплатня капітана Ліона Александера Ляказетта, наприклад, становить 500 тис. євро. Такі самі цифри — у півзахисників Марселя П'єра-Еміля Гейб'єрга та Адрієна Рабьо.

Серед тренерів лідирує Луїс Енріке з 1 млн євро на місяць, тоді як Роберто Де Дзербі з Марселя отримує 550 тис. євро, а ще один колишній тренер УПЛ, Паулу Фонсека з Ліона, має контракт на 320 тис. євро.