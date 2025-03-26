Франція

Колишні керманичі Шахтаря поступаються лише Луїсу Енріке у списку найбільш оплачуваних наставників французької першості.

Французьке видання L’Équipe оприлюднило рейтинг зарплат тренерів Ліги 1 сезону-2024/25, і традиційно найбільше заробляє головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке – його щомісячна зарплата сягає 1 мільйона євро.

Другу позицію в списку займає Роберто Де Дзербі, який у червні очолив Марсель. Італієць підписав контракт до 2027 року із зарплатою 550 тисяч євро на місяць. Це найбільший оклад серед тренерів, які не працюють у ПСЖ, починаючи з 2016 року. Таку суму керівництво Марселя виправдовує необхідністю стабільності після частих змін тренерів минулого сезону.

Замикає трійку лідерів ще один колишній головний тренер донецького Шахтаря, португалець Паулу Фонсека, який протягом цього сезону очолив Ліон. Його місячна зарплата – 320 тисяч євро. Загалом, середня зарплата тренера в Лізі 1 цього сезону зросла до 178 тисяч євро.

Найменша зарплата у чемпіон Франції — у керманича Реймса Самби Діавара. Уродженець Малі заробляє лише 16 тисяч євро на місяць.

Топ-5 тренерів Ліги 1 за рівнем зарплати (на місяць):

1. Луїс Енріке (ПСЖ) – 1 000 000 €

2. Роберто Де Дзербі (Марсель) – 550 000 €

3. Паулу Фонсека (Ліон) – 320 000 €

4. Аді Гюттер (Монако) – 250 000 €

5. Бруно Женезіо (Лілль) – 200 000 €