Франція

Буде стимул і надалі зберігати тонус на внутрішній арені.

Французький Парі Сен-Жермен перебуває за крок від дострокового здобуття чергового титулу чемпіона Ліги 1.

Для цього команді Луїса Енріке в двадцять восьмому турі національної першості треба на власному полі здобути бодай один заліковий бал у грі проти Анже, який перебуває на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці та востаннє перемагав ще півтора місяці тому.

Однак принциповий характер справ на внутрішній арені для "червоно-синіх" на цьому себе не вичерпає, бо наразі всі чекають перенесеного гостьового матчу двадцять дев’ятого туру на виїзді проти Нанта 22 квітня, коли ПСЖ може встановити історичне досягнення.

Столичний колектив на внутрішній арені не програє на виїзді з лютого 2023 року, і ця серія налічує вже 38 матчів.

Аналогічний показник серед п’ятірки провідних чемпіонатів Європи мав італійський Мілан із 1991 по 1993 рік.

Нагадаємо, що наразі відрив ПСЖ від найближчого переслідувача, Монако, становить 21 заліковий бал після 27 турів.