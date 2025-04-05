Франція

Для столичного клубу це 13-й подібний титул.

У рамках 28-го туру французької Ліги 1-2024/25 ПСЖ приймав Анже на Парк де Пренс.

Гол Дезіре Дуе на 55-й хвилині матчу приніс господарям поля перемогу з рахунком 1:0, яка дозволила їм достроково стати чемпіонами країни.

Для паризького клубу це четверта поспіль (вдруге в історії) і 13-та загалом підсумкова звитяга в чемпіонаті Франції.

Зазначимо, що підопічні Луїса Енріке також виступають у Кубку країни (фінал проти Реймса) і Лізі чемпіонів (чвертьфінал проти Астон Вілли).