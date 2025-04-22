Франція

"Канарки" покращили шанси на виживання, скориставшись відсутністю мотивації у паризького гранда.

У рамках 29-го туру французької Ліги 1 Нант, який знаходиться поблизу зони вильоту з найвищого дивізіону, зустрівся на власному полі з національним гегемоном в особі Парі Сен-Жермен.

Команда Луїса Енріке вийшла на це протистояння в експериментальному складі на тлі відсутності турнірної мотивації через вже гарантоване чемпіонство, проте це не завадило парижанам вже на 33-й хвилині завдяки голу Вітіньї.

Утім, Нант все ще є за що боротися — це "канарки" підтвердили у другому таймі, коли Дуглас Аугусто на 83-й хвилині повернув паритет на табло.

У підсумку голів ми більше не побачили — фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, а скромний Нант тепер може похвалитися досягненням, двічі відібравши очки у непереможного ПСЖ протягом поточного сезону чемпіонату Франції (1:1, 1:1). Це стало лише шестою втратою очок для парижан у цьому розіграші національної першості — усі нічиї.

Нант — ПСЖ 1:1

Голи: Дуглас Аугусто, 83 — Вітінья, 33