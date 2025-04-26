Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 25 квітня 2025 року.

ПСЖ у матчі 31 туру французької Ліги 1 на своєму полі поступився Ніцці вже в статусі чемпіона країни поточного сезону.

Господарі традиційно переважали суперників за всіма показниками за ходом гри, однак пропустили першими посеред стартової половини зустрічі, і хоча потім одразу відігрались, але другий тайм у виконанні команди Луїса Енріке також був не найкращим.

"Орли" забили одразу після перерви, а вже посеред другої половини зустрічі зняли всі питання щодо переможця.

Після 31 турів ПСЖ набрав 78 очок і посідає перше місце у Лізі 1, випереджаючи Марсель на 23 бали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Марсель у рамках 26 туру Ліги 1-2024/25:

ПСЖ — Ніцца 1:3

Голи: Руїс, 41 — Сансон, 34, 46, Ндаїшіміє, 70.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос (Бералдо, 69), Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 59), Вітінья, Руїс (Маюлю, 78) — Дуе (Баркола, 59), Дембеле (Рамуш, 68), Кварацхелія.

Ніцца: Булка — Абдельмонем (Менді, 67), Ндаїшіміє, Бар — Клосс, Будауї, Росаріо, Абді (Луше, 86) — Буанані (Діоп, 75), Сансон (Сантамарія, 67) — Лаборд (Гессан, 86).

Попередження: Невеш, Мендеш, Заїр-Емері — Абді.