Франція

Англійський захисник залишить Баварію та вирушить до Ліги 1 на правах вільного агента.

Захисник мюнхенської Баварії Ерік Даєр стане гравцем Монако. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода між монегасками та 31-річним англійцем вже повністю погоджена, всі документи підписані, і трансфер завершено.

Англійський центрбек покине мюнхенську Баварію в статусі вільного агента наприкінці поточної кампанії та підпише контракт із французьким клубом до червня 2028 року.

У цьому сезоні Ерік Даєр провів за Баварію 25 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.