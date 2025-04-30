Франція

Капітан парижан може покинути клуб після 12 років, вирушивши до Саудівської Аравії.

Захисник ПСЖ Маркіньйос може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Goal.com із посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного бразильця, як і раніше, зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, які хотіли його підписати ще минулого літа.

Зазначається, що парижани готові розлучитися зі своїм капітаном, якщо отримають щедру пропозицію.

Також газета додає, що якщо Маркіньйос покине клуб, наставник парижан Луїс Енріке хоче запросити в команду захисника Ліверпуля Ібрагіма Конате, контракт якого з "червоними" розрахований до літа 2026 року.

Маркіньйос виступає за ПСЖ із 2013 року. Цього сезону він провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі.