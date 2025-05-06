Франція

Марокканець є одним із найкращих гравців світу на своїй позиції.

Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі висловився щодо виступів під керівництвом Луїса Енріке.

Марокканець вважає, що завдяки роботі з іспанським тренером він значно виріс як футболіст.

"Протягом усієї моєї кар'єри в мене було кілька дуже хороших тренерів і я дуже вдячний кожному з них. Я вчився на кожному етапі. Луїс Енріке виводить мене на рівень, про який я не міг і мріяти", — цитує 26-річного гравця офіційний сайт УЄФА.

Енріке задіяв Хакімі у 84-х матчах усіх турнірів відколи очолив паризький клуб у липні 2023 року. На рахунку фулбека 11 голів і 21 асист у цих протистояннях.

Нагадаємо, у лютому 2024-го ПСЖ продовжив контракт як із марокканцем, так і з іспанцем.