40-річний француз має два варіанти продовження кар'єри.
Стів Манданда, Getty Images
08 травня 2025, 20:15
Воротар Ренна Стів Манданда стане вільним агентом після закінчення цього сезону. Про це повідомляє Get French Football News.
За інформацією джерела, керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт із 40-річним французом.
Зазначається, що Стів має два варіанти для продовження подальшої кар'єри. Перший – завершення кар'єри та перехід у менеджмент Ренна, а другий – пошук нової команди.
Цього сезону Манданда провів 17 матчів, з яких шість на нуль при 23 пропущених м'ячах. Він втратив місце у складі після січневого приходу до клубу Бріса Самба.