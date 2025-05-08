Франція

40-річний француз має два варіанти продовження кар'єри.

Воротар Ренна Стів Манданда стане вільним агентом після закінчення цього сезону. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт із 40-річним французом.

Зазначається, що Стів має два варіанти для продовження подальшої кар'єри. Перший – завершення кар'єри та перехід у менеджмент Ренна, а другий – пошук нової команди.

Цього сезону Манданда провів 17 матчів, з яких шість на нуль при 23 пропущених м'ячах. Він втратив місце у складі після січневого приходу до клубу Бріса Самба.