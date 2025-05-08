Воротар Ренна Стів Манданда стане вільним агентом після закінчення цього сезону. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт із 40-річним французом.

Зазначається, що Стів має два варіанти для продовження подальшої кар'єри. Перший – завершення кар'єри та перехід у менеджмент Ренна, а другий – пошук нової команди.

Цього сезону Манданда провів 17 матчів, з яких шість на нуль при 23 пропущених м'ячах. Він втратив місце у складі після січневого приходу до клубу Бріса Самба.