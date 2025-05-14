Франція

Канадський нападник має пропозицію від Наполі, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Нападник збірної Канади Джонатан Девід офіційно підтвердив, що залишить французький Лілль після завершення поточного сезону.

25-річний нападник стане вільним агентом, оскільки його контракт підходить до свого завершення.

Девід опублікував відповідне відео, в якому попрощався з вболівальниками "догів".



За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Джонатан Девід вже отримав формальну пропозицію від італійського Наполі щодо переходу на правах вільного трансферу.

Втім, остаточна угода між сторонами наразі ще не укладена, оскільки гравець поки не визначився остаточно зі своїм майбутнім.

Джонатан Девід виступав за Лілль з літа 2020 року. З того моменту він провів у футболці "догів" 231 матч у всіх турнірах, в яких він забив 109 голів та віддав 30 результативних передач.