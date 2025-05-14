Центральний захисник Ерік Даєр офіційно у літнє трансферне вікно стане гравцем Монако. Про це повідомив сам гравець у своєму зверненні для пресслужби монегасків.

Контракт 31-річного англійця з мюнхенською Баварією спливає наприкінці поточного сезону, і він залишить Мюнхен на правах вільного агента.

Умови угоди Даєра з Монако наразі не повідомляються.

У поточному сезоні Ерік Даєр провів за Баварію 27 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.