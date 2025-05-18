Гравці ПСЖ, Getty Images
18 травня 2025, 00:15
У суботу завершився чемпіонат Франції, і за підсумками останнього туру було визначено практично всіх учасників єврокубків від Ліги 1. Хто представить Францію в турнірах УЄФА:
У Лізі чемпіонів зіграють: ПСЖ, Марсель і Монако — всі безпосередньо в груповому етапі, а Ніцца почне з кваліфікації.
У Лізі Європи виступить Лілль.
Що стосується Ліона, то він гарантував собі участь або в Лізі Європи, або в Лізі конференцій — все залежить від фіналу Кубка Франції, який відбудеться 24 травня.
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Якщо трофей виграє ПСЖ, Ліон вирушить до Ліги Європи, а Страсбург — до Ліги конференцій. Однак, якщо перемога буде за Реймсом, саме він отримає путівку в Лігу Європи, Ліон опиниться в Лізі конференцій, а Страсбург залишиться без єврокубків.
Зазначимо, що Реймс також візьме участь у стикових матчах за право залишитися в Лізі 1, і при цьому команда все ще може вийти в єврокубки.