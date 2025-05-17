Гравці Боруссії Дортмунд, Getty Images
17 травня 2025, 18:59
Чемпіонат Німеччини-2024/25 завершився. В останньому турі інтриг було чимало, адже розігрувалися путівки в єврокубки.
Фрайбург не зміг обіграти вдома Айнтрахт (поразка 1:3), тому залишився без Ліги чемпіонів. "Бразильці з Брайсгау" представлять Бундеслігу в Лізі Європи. У підсумку, вийшла така ситуація:
Ліга чемпіонів: Баварія, Баєр, Айнтрахт Франкфурт, Боруссія Дортмунд.
Ліга Європи: Фрайбург.
Ліга конференцій: Майнц.
Ще одна путівка в Лігу Європи буде розіграна в Кубку Німеччини. Її отримає переможець фіналу Армінія — Штутгарт.
Зазначимо, що в єврокубки не зміг пробитися РБ Лейпциг — команда посіла сьоме місце.