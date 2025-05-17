Німеччина

Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій: хто куди?

Чемпіонат Німеччини-2024/25 завершився. В останньому турі інтриг було чимало, адже розігрувалися путівки в єврокубки.

Фрайбург не зміг обіграти вдома Айнтрахт (поразка 1:3), тому залишився без Ліги чемпіонів. "Бразильці з Брайсгау" представлять Бундеслігу в Лізі Європи. У підсумку, вийшла така ситуація:

Ліга чемпіонів: Баварія, Баєр, Айнтрахт Франкфурт, Боруссія Дортмунд.

Ліга Європи: Фрайбург.

Ліга конференцій: Майнц.

Ще одна путівка в Лігу Європи буде розіграна в Кубку Німеччини. Її отримає переможець фіналу Армінія — Штутгарт.

Зазначимо, що в єврокубки не зміг пробитися РБ Лейпциг — команда посіла сьоме місце.