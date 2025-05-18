Французький нападник та вихованець Ліона Матіс Раян Шеркі перебуває на межі від того, щоб залишити клуб упродовж найближчого трансферного вікна за рік до завершення контракту.

Про це 21-річний виконавець повідомив одразу по завершенні домашнього матчу проти Анже (2:0) в останньому турі Ліги 1.

"Думаю, це була моя остання гра за Ліон, але я зберігатиму певну обережність у своїх планах на майбутнє.

Я добре розумію, що я пережив минулого літа і через які труднощі мені довелося пройти. Побачимо, куди мене занесе вітром цього року.

У будь-якому разі, я пишаюсь тим, що зробив для цього клубу", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що відомі одразу три великі клуби, які вже охоче претендують на підписання зірки "ткачів".

У цьому сезоні на рахунку Шеркі 12 голів та 20 гольових передач у 44 матчах.