Але цей "вітер" точно не буде ліонським.
Раян Шеркі, Getty Images
18 травня 2025, 13:03
Французький нападник та вихованець Ліона Матіс Раян Шеркі перебуває на межі від того, щоб залишити клуб упродовж найближчого трансферного вікна за рік до завершення контракту.
Про це 21-річний виконавець повідомив одразу по завершенні домашнього матчу проти Анже (2:0) в останньому турі Ліги 1.
"Думаю, це була моя остання гра за Ліон, але я зберігатиму певну обережність у своїх планах на майбутнє.
Я добре розумію, що я пережив минулого літа і через які труднощі мені довелося пройти. Побачимо, куди мене занесе вітром цього року.
У будь-якому разі, я пишаюсь тим, що зробив для цього клубу", — заявив французький виконавець.
Нагадаємо, що відомі одразу три великі клуби, які вже охоче претендують на підписання зірки "ткачів".
У цьому сезоні на рахунку Шеркі 12 голів та 20 гольових передач у 44 матчах.