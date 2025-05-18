Франція

Але цей "вітер" точно не буде ліонським.

Французький нападник та вихованець Ліона Матіс Раян Шеркі перебуває на межі від того, щоб залишити клуб упродовж найближчого трансферного вікна за рік до завершення контракту.

Про це 21-річний виконавець повідомив одразу по завершенні домашнього матчу проти Анже (2:0) в останньому турі Ліги 1.

"Думаю, це була моя остання гра за Ліон, але я зберігатиму певну обережність у своїх планах на майбутнє.

Я добре розумію, що я пережив минулого літа і через які труднощі мені довелося пройти. Побачимо, куди мене занесе вітром цього року.

У будь-якому разі, я пишаюсь тим, що зробив для цього клубу", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що відомі одразу три великі клуби, які вже охоче претендують на підписання зірки "ткачів".

У цьому сезоні на рахунку Шеркі 12 голів та 20 гольових передач у 44 матчах.