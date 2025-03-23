Гранди претендують на Шеркі.
Раян Шеркі, Getty Images
23 березня 2025, 21:30
Атакувальний півзахисник Ліона Раян Шеркі цікавий низці європейських грандів.
Про можливий відхід 21-річного футболіста активно повідомлялося і в зимове трансферне вікно, і на початку сезону, проте Ліон зберіг молоду зірку.
Наразі інтерес до перспективного француза виявляють Ліверпуль, Баварія і дортмундська Боруссія. Імовірність переходу гравця наступного літа вкрай велика, оскільки його чинний контракт закінчується наступного року.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Шерки в 30 млн євро.
У поточному сезоні хавбек атакувального плану провів 34 матчі, відзначившись 8 голами і 18 асистами.
Раніше повідомлялося, що Ліон відмовив Аталанті в придбанні Шеркі.