Франція

Гранди претендують на Шеркі.

Атакувальний півзахисник Ліона Раян Шеркі цікавий низці європейських грандів.

Про можливий відхід 21-річного футболіста активно повідомлялося і в зимове трансферне вікно, і на початку сезону, проте Ліон зберіг молоду зірку.

Наразі інтерес до перспективного француза виявляють Ліверпуль, Баварія і дортмундська Боруссія. Імовірність переходу гравця наступного літа вкрай велика, оскільки його чинний контракт закінчується наступного року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Шерки в 30 млн євро.

У поточному сезоні хавбек атакувального плану провів 34 матчі, відзначившись 8 голами і 18 асистами.

Раніше повідомлялося, що Ліон відмовив Аталанті в придбанні Шеркі.