Франція

Але із французами можна буде поторгуватись.

Французький атакувальний півзахисник та вихованець Ліона Раян Шеркі висловив бажання залишити рідний клуб цього літа.

21-річний виконавець при цьому вже давно перебуває на радарах таких клубів, як англійські Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенгем, дортмундська Боруссія та італійський Мілан.

Найближчими до його трансферу при цьому минулої зими були "джмелі", але навіть тривалі 11-годинні безперервні перемовини поміж клубами не завершились угодою.

Тим часом футболіст очікує на свій дебютний виклик до табору національної збірної Франції.

А його клуб найближчими тижнями буде заклопотаний питанням, як отримати якомога більше коштів у разі можливого продажу.

Ліон хоче 40 млн євро, про що стало відомо місцевим ЗМІ, але позиції "ткачів" не найкращі — за рік у Шеркі завершиться чинний контракт із клубом, тож доведеться йти на поступки, якщо потенційні перемовини будуть затягуватись.

У цьому сезоні на рахунку Шеркі 12 голів та 20 гольових передач у 44 матчах.