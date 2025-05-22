Франція

Півзахисник ПСЖ поділився враженнями від поточного сезону.

Французький центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Варрен Заїр-Емері в своєму останньому інтерв’ю розповів про те, як змінилась команда з відходом зіркового нападника Кіліана Мбаппе до мадридського Реала минулого літа.

"Я ще на початку сезону бачив, що тренер Луїс Енріке сказав, що без Кіліана ми заб'ємо більше голів. Здається, що він не помилився.

Зараз у ПСЖ небезпека може прийти звідки завгодно: від півзахисників, захисників і нападників — усі багато забивають.

Якщо хтось заб'є 40 голів, звичайно, наш клуб ніколи не зачинить перед ним двері, але краще мати чотирьох гравців, які забивають по 12 голів за сезон", — заявив французький виконавець.

Наступний матч за участі ПСЖ — фінал Кубка Франції проти Реймса 24 травня, о 22:00.