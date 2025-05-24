Франція

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Франції, який відбудеться 24 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках фіналу Кубка Франції-2024/25 ПСЖ у передмісті столиці країни протистоятиме Реймс.

СУБОТА, 24 ТРАВНЯ, 21:00. СТАД ДЕ ФРАНС, СЕН-ДЕНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕНУА БАСТЬЄН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розраховуючи зробити ще один крок назустріч потенційному треблу, ПСЖ має намір у фіналі Кубка Франції перервати свою триматчеву серію без перемог над Реймсом, першу подібну з 1978 року. Зараз паризький гранд на шляху до 16-ї звитяги в турнірі, тоді як усього п'ять разів він зазнав невдач у вирішальних поєдинках.

Парижани проводять чудовий сезон, раніше вчетверте поспіль ставши чемпіонами країни (13 чемпіонств загалом) і вдруге в історії діставшись фіналу Ліги чемпіонів, де їм 31 травня в німецькому Мюнхені протистоятиме Інтер. Жодному клубу з Франції раніше не вдавалося здобути требл, тож колектив Луїса Енріке має можливість стати першим.

Суперник гранда Реймс вийшов до фіналу Кубка країни вперше з 1977 року. Тоді "червоно-білі" зазнали невдачі, раніше (1950 і 1958) двічі здобувши трофей. Поточна кампанія Ліги 1 видалася для клубу найгіршою за очками в XXI столітті. Із призначеним після звільнення Луки Елснера в лютому Самбою Діавара команда фінішувала 16-ю, опинившись у зоні перехідних матчів.

Перший, виїзний поєдинок із Мецом за місце серед "еліти" завершився внічию (1:1), а другий відбудеться 29 травня. На шляху до фіналу Кубка Франції Реймс впорався зокрема з Монако (1:1, 3:1 по пен.), але сьогодні ввечері хіба що диво або значна недооцінка з боку ПСЖ врятує їх від поразки ще в основний час, враховуючи погану форму "червоно-білих" останнім часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.15, тоді як потенційний успіх Реймса оцінюється показником 22.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.20. Шанси на здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюються в 1.03, а гостями — в 11.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Реймс: Діуф — Секін, Окуму, Кіпре, Акієме — Патрік, Гбане, Атангана — Іто, Сібачо, Накамура

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