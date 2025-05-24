Франція

Іспанець знову спробує реанімувати свою кар'єру.

Вінгер каталонської Барселони Ансу Фаті найближчим часом перейде до французького Монако. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби ведуть переговори щодо оренди 22-річного іспанця з опцією викупу для Монако, з подальшою можливістю зворотного викупу для Барселони.

Зазначається, що сторони практично досягли домовленості. Сам Фаті також зацікавлений у переході в Монако.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 5 млн. євро.

Цього сезону Ансу Фаті відіграв за Барселону 11 матчів.