Вінгер каталонської Барселони Ансу Фаті найближчим часом перейде до французького Монако. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби ведуть переговори щодо оренди 22-річного іспанця з опцією викупу для Монако, з подальшою можливістю зворотного викупу для Барселони.

Зазначається, що сторони практично досягли домовленості. Сам Фаті також зацікавлений у переході в Монако.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 5 млн. євро.

Цього сезону Ансу Фаті відіграв за Барселону 11 матчів.