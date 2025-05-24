Іспанець знову спробує реанімувати свою кар'єру.
Ансу Фаті, getty images
24 травня 2025, 12:25
Вінгер каталонської Барселони Ансу Фаті найближчим часом перейде до французького Монако. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби ведуть переговори щодо оренди 22-річного іспанця з опцією викупу для Монако, з подальшою можливістю зворотного викупу для Барселони.
Зазначається, що сторони практично досягли домовленості. Сам Фаті також зацікавлений у переході в Монако.
Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 5 млн. євро.
Цього сезону Ансу Фаті відіграв за Барселону 11 матчів.